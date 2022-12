Nach mehr als 50 Jahren schließt das Leipheimer Blumengeschäft Schmid

Plus Seit mehr als einem halben Jahrhundert war das Leipheimer Blumengeschäft Schmid bei seinen Kunden eine Institution. Inhaberin Heike Mößle nennt die Gründe für die Schließung.

Das war schon immer ein schöner Blickfänger, die bunten Auslagen des Blumengeschäftes Schmid in Leipheim in der Günzburger Straße. Das ganze Jahr über luden die vor den Schaufenstern aufgebauten Gestelle mit den zur jeweiligen Saison passenden Pflanzen und Dekorationsvorschlägen nicht nur zum Hinsehen ein, sondern auch zum Einkauf. Diese Farbenpracht wird es ab dem kommenden Jahr nicht mehr geben, denn das Blumengeschäft schließt zum Jahresende nach über 50 Jahren für immer seine Pforten.