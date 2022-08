Nach Starkregen gibt es zwei Unfälle auf der A8 bei Leipheim

Heftige Regenfälle führten am Freitagmorgen dazu, dass Wasser auf der Autobahn bei Leipheim stand und zwei Fahrzeuge aufgrund von Aquaplaning verunglückten.

Aquaplaning ist laut Autobahnpolizei die Ursache für zwei Unfälle, die sich am Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der A8 bei Leipheim ereigneten. Zunächst kam ein in Richtung München fahrender 35-Jähriger mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Kurze Zeit später fuhr in der Gegenrichtung ein 37-Jähriger zunächst gegen die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen und stieß schließlich gegen die rechte Schutzplanke. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Längere Staus auf der A8 in beiden Fahrtrichtungen

Die Feuerwehr aus Leipheim half an der Unfallstelle. Bei beiden Unfällen war laut Polizei die nicht den Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen angepasste Fahrgeschwindigkeit ursächlich. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg für beide Unfälle mit etwa 27.000 Euro an. Verletzt wurde niemand. In beiden Fahrtrichtungen gab es aufgrund der Unfälle längere Stauungen. (AZ)