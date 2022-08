Nach Streifunfall nahe Leipheim sucht die Polizei Beteiligte

Weil ein Rettungsfahrzeug entgegenkam, musste eine Autofahrerin nahe Leipheim mit ihrem Auto ausweichen und streifte dabei ein anderes Auto. Dessen Fahrer wird gesucht.

Nach einem Verkehrsunfall nahe Leipheim bittet die Polizei den Fahrer eines angefahrenen Autos, sich zu melden. Am frühen Mittwochabend war eine Frau mit ihrem Auto auf der Kreisstraße GZ4 aus Leipheim kommend in Richtung Bubesheim unterwegs. In einer Kurve wollte sie an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifahren. In diesem Moment kam ihr ein Rettungsfahrzeug mit Sondersignal entgegen. Die Autofahrerin wich dem Rettungsfahrzeug aus und streifte dabei das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ungefähr 1500 Euro. An der Unfallstelle übergab die Frau dem Fahrer des geparkten Autos ihre Daten, unterließ es jedoch sich die Daten des Unfallgegners zu notieren. Anschließend setzten beide Personen ihre Fahrt fort. Der Fahrer des geparkten Autos wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)