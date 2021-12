Nach Unfall auf der A8 bei Leipheim flüchten zwei beteiligte Fahrer

Gleich zwei Fahrer, die in einen Unfall auf der A8 bei Leipheim verwickelt waren, machten sich aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Leipheim ermittelt die Autobahnpolizei Günzburg wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Laut Polizei war eine 40-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen 8.45 Uhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein Pkw-Anhänger-Gespann von rechts auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte, um einen Lastwagen zu überholen.

Unfall auf A8 bei Leipheim: Auto von Frau schleudert gegen einen Lkw

Die Frau steuerte ihren Wagen nach links und konnte so einen Zusammenstoß vermeiden, kam danach jedoch ins Schleudern und krachte seitlich gegen einen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Das Auto der 40-Jährigen streifte schließlich die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen und kam querstehend zum Stillstand. Die Frau verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Fahrer des Lkw als auch der Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns entfernten sich unberechtigt von der Unfallstelle und fuhren in Richtung Stuttgart weiter. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei mit etwa 9000 Euro an. Zeugenhinweise erbittet die Autobahnpolizei unter Telefon 08221/919311. (AZ)