Nach Unfall auf der Autobahn Flucht ergriffen

Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn A8 in Richtung München, als auf Höhe Leipheim ein dunkler BMW X5 mit gelbem Kennzeichen auf den linken Fahrstreifen ausscherte und dabei offensichtlich das Fahrzeug des 34-Jährigen übersah, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der unbekannte Fahrer im BMW verringerte seine Geschwindigkeit und schaltete die Warnblinkanlage an. Unmittelbar danach schaltete er diese jedoch wieder aus und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Der an der linken Fahrzeugseite beschädigte BMW wurde danach nicht mehr gesehen. Am VW des 34-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, er selbst blieb unverletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Um Zeugenhinweise zum unfallflüchtigen BMW X5 mit gelbem Kennzeichen bittet die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0. (AZ)

