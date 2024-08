Nach Veranstaltungsabsage im Juli will Leipheim (be)lebt jetzt durchstarten

Nachdem das Leipheimer Kinderfest aufgrund der infolge des Jahrhunderthochwassers abgesagt werden musste, sah sich der Arbeitskreis „Leipheim (be)lebt“ gezwungen, seine geplante zweitägige Veranstaltung – unter anderem zugunsten der Kartei der Not – Anfang Juli ebenfalls abzusagen. Nach der letzten Sitzung kurz vor der allgemeinen Urlaubszeit wurde beschlossen, eine kleinere Veranstaltung zu organisieren, um in diesem Jahr überhaupt noch etwas auf die Beine zu stellen, teilt Mitorganisator Roland Mendle mit.

Dazu haben sich die Organisatoren des Arbeitskreises mit dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein (OGV) kurzgeschlossen, der am Samstag, 21. September, seine alljährliche Sichelhenke in der Leipheimer Jahnhalle veranstaltet. Es wurde beschlossen, am Tag zuvor eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und dadurch Synergieeffekte beider Organisationen zu nutzen. So findet am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr „Konzert und Schuhplattl‘n“ statt. Den Auftakt für diesen Abend bestreitet die Schuhplattler-Gruppe der freiwilligen Feuerwehr Riedhausen. Es folgt der Auftritt des bekannten Ulmer Liedermachers Walter Spira.

2025 soll ein neuer Anlauf gestartet werden

„Eigentlich war ja unsere Zielsetzung, die Leipheimer Innenstadt wieder neu zu beleben, dabei soll es auch bleiben“, sagt Mendle. „Aber in der Kürze der Zeit war es nicht möglich, eine neue innerstädtische Veranstaltung zu organisieren, deshalb sind wir dem OGV und vor allem auch den Künstlern sehr dankbar, dass sie so flexibel reagiert und die Terminverschiebung mitgetragen haben.“ So könnten die Kosten der abgesagten Veranstaltung noch einigermaßen aufgefangen und 2025 ein neuer Anlauf gestartet werden. Die Zeit bis zum nächsten Jahr solle nun genutzt werden, um ein interessantes Programm für die Leipheimer Innenstadt zu gestalten. (AZ)