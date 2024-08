Nach Zusammenstoß im Kreisverkehr in Leipheim: Autofahrer flieht

Am Kreisverkehr beim Gartenhallenbad in Leipheim ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich ein 37-jähriger Autofahrer kurz nach 14 Uhr mit seinem schwarzen Honda bereits im Kreisverkehr. An der Zufahrt „Günzburger Straße“ fuhr nun ein weißer Pkw ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Die Polizei vermutet, dass dieser dabei den bevorrechtigten Wagen des 37-Jährigen übersehen hatte. Es kam trotz Bremsung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 37-Jährige verließ mit seinem Pkw den Kreisverkehr und hielt unmittelbar danach am Fahrbahnrand an. Der Unfallgegner fuhr allerdings davon. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

