Nachhaltigkeit ist Thema bei den Zimmerern

Nachhaltigkeit ist auch bei den Zimmerern ein Thema. Was bei der Bezirksversammlung in Leipheim außerdem zur Sprache kam.

Mehr als 70 Teilnehmer haben in Leipheim an der Bezirksversammlung des Bayerischen Zimmererhandwerks teilgenommen. Peter Aicher, Präsident des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Zimmererhandwerks (LIV) und Bezirksvorsitzender Josef Ambros begrüßten außerdem Leipheims Bürgermeister Christian Konrad, Landrat Hans Reichhart und Bundestagsmitglied Christoph Schmidt. Die Wiedersehensfreude unter den Zimmerern war groß, hatte das Treffen doch 2021 entfallen müssen und 2022 nur digital stattfinden können.

Kernthemen der Bezirksversammlung der Zimmerer in Leipheim

Nachhaltigkeit sowie Fachkräftebindung waren die Kernthemen beim Treffen in Leipheim. Christine Hani vom Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion der TU München gab einen Überblick zur Nachhaltigkeit im Holzbau, in dem sie Licht in den Nebel der Zertifizierungen brachte. Julia Zwernemann von der SOKA-BAU informierte, wie man das Instrument der betrieblichen Altersvorsorge zum Vorteil von Mitarbeitenden und Betrieb nutzen und gleichzeitig zur Mitarbeiterbindung einsetzen kann. Details zum 4. Gefahrentarif der BG Bau, zur Wegezeitenentschädigung und der Inflationsausgleichprämiere erläuterte Rechtsanwalt Harm Plesch.

Hauptgeschäftsführer des LIV Alexander Kirst und stellvertretender Hauptgeschäftsführer Kai Gajewski berichteten über Neuigkeiten aus der Verbandsgeschäftsstelle. Dabei ging es um Weiterbildungsangebote, Verbandsservice und Verbandsmarketing. Angekündigt wurde unter anderem auch die in Entwicklung befindliche LIV-App. (AZ)