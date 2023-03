Neue Praxis in Leipheim will Hemmungen vor psychiatrischer Hilfe abbauen

Plus Dr. Zaruhi Stepanyan eröffnet eine psychiatrische Praxis. Doch sie möchte nicht nur dort anzutreffen sein. Sie hofft auf mehr Initiative der Patienten.

Noch ist alles ruhig in Dr. Zaruhi Stepanyans Sprechzimmer. Sie sitzt gelassen am Holzschreibtisch in der Mitte des lichtdurchfluteten Raums, der Geruch von frischer Farbe liegt in der Luft. Für die Eröffnung am 1. April ist alles vorbereitet: Bunte Rezeptblöcke liegen sortiert im Regal, die gelben Polstersessel stehen einander gegenüber, bereit für Beratungsgespräche. In der Praxis für Psychiatrie in der Leipheimer Wallgrabenstraße wird Stepanyan künftig gemeinsam mit ihren Patientinnen und Patienten diverse Krankheitsbilder aus der Allgemeinpsychiatrie behandeln.

Kriege, Krisen und Katastrophen steigerten die psychische Belastung der Menschen – und folglich auch die Nachfrage nach psychiatrischen Behandlungen. Bisher sei Stepanyans Terminkalender nicht ganz gefüllt. Sie habe derzeit noch den "Luxus", schnell Termine an gesetzlich und privat Versicherte vergeben zu können. Neben einer klassischen psychopharmakologischen Behandlung bietet die gebürtige Armenierin in akuten Phasen zusätzlich unterstützende Gesprächstherapien an. Ab Juni sollen außerdem Ohrakupunktur-Behandlungen zu ihren Leistungen gehören.

Immer mehr diagnostizierte psychische Erkrankungen

Immer mehr Menschen leiden anscheinend an psychischen Erkrankungen – aber ist das wirklich so? Stepanyan beschreibt die psychische Gesundheit als "eine dynamische Beziehung zwischen Belastungen und Schutzmechanismen". In den vergangenen Jahren gerieten diese Faktoren zunehmend in ein Ungleichgewicht: Die Belastungen nahmen zu, ausgleichen konnte der Mensch sie jedoch nur bedingt. Infolge der Pandemie seien deshalb insbesondere die Zahlen von Angst- und Panikstörungen sowie Depressionen zwar gestiegen, doch zu dem Vorwurf, "dass heutzutage alle etwas haben", findet die 47-Jährige klare Worte: "Es sind nicht mehr Menschen an psychischen Krankheiten erkrankt – es sind nur mehr damit diagnostiziert." Und das sei tatsächlich eine erfreuliche Entwicklung.

Im Sprechzimmer werden ab dem 1. April Beratungsgespräche auf Augenhöhe geführt. Foto: Nadine Ballweg

Denn sich Hilfe zu suchen und sich einzugestehen, Hilfe zu benötigen, stellt laut Stepanyan für viele Personen eine "unglaubliche" Hürde dar. Besonders Männer zögerten oft lange, bis sie sich in Behandlung begeben. Dabei müsse "man nicht den ganzen Tag zu Hause liegen und weinen", sagt die Psychiaterin bewusst überspitzt. Depressionen etwa äußerten sich bei Männern oft eher in einer allgemeinen Verhaltensstörung mit Aggressionstendenzen und blieben häufig lange unbehandelt. Die erschütternde Folge: Eine deutlich höhere Suizidrate bei Männern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden im Jahr 2021 knapp 75 Prozent der Selbsttötungen von Männern begangen.

Patienten und Patientinnen sollen Eigenverantwortung übernehmen

Ein wichtiges Stichwort stellt für die Fachärztin das "Patienten-Empowerment" dar. Patienten und Patientinnen nähmen bei der Behandlung schnell eine passive Rolle an. Die Verantwortung und wichtige Entscheidungen legten sie so auf den Arzt oder die Ärztin. Dem möchte Stepanyan durch das Einfordern aktiver Nachfragen entgegenwirken und das Interesse an der eigenen Gesundheit fördern. "Die Patienten müssen informierte Entscheidungen treffen, damit sie sich auch in die Behandlung involviert fühlen", erläutert sie. Wenn die eigene Gesundheit eine zentrale Rolle spiele, käme es eher zu Fortschritten und einer Weiterführung der Behandlung.

Im hellen Wartezimmer können Patienten und Patientinnen die Wartezeit mit einer Auswahl an Zeitschriften überbrücken. Foto: Nadine Ballweg

Zuvor war Stepanyan sieben Jahre lang in der Alterspsychiatrie tätig, die seither einen "besonderen Platz in meinem Herzen hat". Im Landkreis Günzburg möchte sie nun ein Hausbesuchkonzept anbieten. In Kooperation mit Pflegeeinrichtungen und Hausarztpraxen kann sie so ambulant tätig werden und "vorschnelle Einweisungen in eine Klinik" verhindern, erklärt sie ihr Vorhaben. Betroffene könnten stattdessen im gewohnten Umfeld bleiben. Ebenso kann sich Stepanyan vorstellen, Erstgespräche bei den Patientinnen und Patienten in begründeten Fällen zu Hause anzubieten, um etwaige Hemmungen zusätzlich zu verringern.

Die Psychiaterin appelliert in nachdrücklichen Worten an alle Menschen, "die das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt: Lassen Sie die Symptome abklären, genauso wie Sie mit Herzproblemen zum Arzt gehen würden." Nur weil eine psychische Erkrankung nicht sichtbar ist, sei sie nicht weniger ernst zu nehmen – und besonders nicht schlechter behandelbar. "Es ist schade, wenn Leute erst so spät kommen. Je früher man die Symptome untersuchen lässt, desto besser kann ich helfen."

Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie beunruhigende Gedanken haben, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Die kostenlose Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 erreichbar.