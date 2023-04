Neues Gastronomiekonzept für den Zehntstadel

Plus Gurdev Daniel Singh eröffnet jetzt das Urban Kitchen So Be mit Spezialitäten aus Amerika. Der Gastronom ist in Leipheim und Günzburg kein Unbekannter.

„Nachos muchachos“ oder „Fajitas“ stehen auf der Speisekarte: Das sind Tortillas und mexikanischer Eintopf. Mit solchen Angeboten sollen die Gäste auf den Geschmack für amerikanische Spezialitäten gebracht werden. Serviert werden sie im So Be, dem neuen Urban Kitchen-Restaurant im Leipheimer Kulturzentrum.

Essen aus der Stadt für die Stadt, so etwa lässt sich die Bezeichnung Urban Kitchen übersetzen. Mit diesem Konzept präsentiert Gurdev Daniel Singh einen in dieser Art neuen Gaumenkitzel in Leipheim. Der in Waiblingen bei Stuttgart geborene Gastronom ist schon seit vielen Jahren im Kreis Günzburg ansässig. Schon 2022 hat der Sohn eines Inders und einer deutschen Mutter ein Lokal mit dem Namen So Be in Leipheim eröffnet.

Als im vergangenen Jahr die Stadt auf der Suche nach einem Catering-Unternehmen und einem Betreiber für den Zehntstadel suchte, griff der Leipheimer zu. Eigentlich war der Gastronom mit dem Betrieb des Restaurants Soul Food im Günzburger Forum – seit 2020 – und seinem Catering-Service schon gut beschäftigt. Aber die Gelegenheit für ein zusätzliches heimisches Standbein im attraktiven Zehntstadel wollte sich Singh nicht entgehen lassen. „Wir haben die Corona-Zeit genutzt“, sagt der 38-Jährige. Singh ist gelernter Restaurantfachmann und hat unter anderem in dem renommierten Stuttgarter Restaurant Weinsteige sowie bei der Pferderennbahn Iffezheim gearbeitet. Mit der Übernahme des Portobellos in Leipheim von seinem Vater hat Singh „einen Generationswechsel eingeleitet“.

Steakgericht wird auf heißem Lavastein nach Wunsch der Kunden gegart

Im So Be werde die Gastronomie amerikanisch-südamerikanisch ausgerichtet, was nach Meinung des Chefs vom Stil auch gut zu den im Zehntstadel angeboten Cocktails passen soll. Als besondere Spezialität steht auf der Karte, die auf der Homepage des Lokals zu finden ist, ein Steakgericht auf heißem Lavastein, das der Genießer nach seinem Wunsch garen kann. Im Restaurant stehen etwa 70 Plätze zur Verfügung, auf der Terrasse mit Blick auf das Leipheimer Schloss weitere 60. Wie umtriebig Singh in der Gastrobranche ist, zeigen der Essen-Lieferservice für Firmen und Kindergärten mit acht Transportern, dazu weitere Eventlocations in Schwendi (Kreis Biberach) sowie Heroldstatt (Alb-Donau-Kreis), wo vor allem Familien- oder Firmenfeste veranstaltet werden.

Insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt der Gastronom in den Betrieben seines Unternehmens. „Tatsächlich ist es nicht immer leicht, geeignetes Personal zu bekommen“, bestätigt Singh, doch bei ihm sei der Großteil der Mitarbeiter schon viele Jahre. Vor der Eröffnung des So Be im Zehntstadel am Samstag wurden im Restaurant noch einige Dekorations- und Verschönerungsarbeiten vorgenommen, die Grundeinrichtung blieb jedoch gleich.

Das Lokal ist künftig von Donnerstag bis Samstag ab 16.30 Uhr geöffnet, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Familienvater Gurdey Daniel Singh startet mit einem guten Gefühl ins neue Leipheimer Gastronomieerlebnis, denn schon für heuer und kommendes Jahr kann er eine gute Buchungsnachfrage bestätigen.