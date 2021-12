Ninja Warrior aus Leipheim wollte nur "das erste Hindernis überleben"

Plus Trotz geringer Vorbereitungszeit zieht Christian Balkheimer zum dritten Mal ins Finale ein. Er spricht über sein Training und das große Zittern nicht nur im Halbfinale.

Christian Balkheimer hat es wieder geschafft: Der 29-jährige Leipheimer hat bei seiner sechsten Teilnahme an der RTL-Show Ninja Warrior erneut den Sprung ins Finale geschafft. Nach 2016 und 2020 überstand er wieder die ersten beiden Runden, auch wenn er diesmal im Halbfinale lange zittern musste.