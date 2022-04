Ohne Führerschein, dafür mit betrunkenem Beifahrer unterwegs

An der Rastanlage Leipheim hat die Verkehrspolizei ein älteres Auto kontrolliert. Der Fahrer legte statt eines Führerscheins ein türkisches Zertifikat vor.

Mal wieder haben Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm ein Auto auf der A8 bei Leipheim aus dem Verkehr gezogen. In den Abendstunden des Donnerstags fiel den Fahndern auf der A8 in Fahrtrichtung München ein älterer Pkw auf. Dass die Beamten den richtigen Riecher hatten, stellten sie bei der anschließenden Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim fest. Der 30-jährige syrische Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, lediglich ein türkisches Zertifikat, das ihn aber nicht zum Führen von Fahrzeugen in Deutschland berechtigt.

Mitfahrer hat Marihuana dabei und bekommt Anzeige

Bei der Überprüfung seiner Mitfahrer stellten die Kontrollierenden bei einem 25-Jährigen einen Joint sicher. Ein weiterer Mitfahrer war erheblich betrunken, sodass das Fahrzeug stehen bleiben musste. Den 30-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, den 25-jährigen Mitfahrer eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)