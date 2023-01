Ohne gültigen Führerschein und ohne Zulassung auf der A8 unterwegs

Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben an der A8 Richtung München zwei Verstöße aufgedeckt. Ein Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren.

Fahndern der Verkehrspolizei Neu-Ulm ist am Dienstagnachmittag auf der A8 Höhe Leipheim ein Pkw mit deutscher Zulassung aufgefallen. Der Fahrer war in Richtung München unterwegs. Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrers zeigte sich, dass die Beamten einen guten Riecher hatten. Der Spanier war laut Bericht der Polizei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Seinen Pkw musste der Mann stehen lassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Führerschein.

Die Straftat fällt an der A8 bei Leipheim auf

Am gleichen Tag fiel den Schleierfahndern ein Auto mit französischer Zulassung auf, das ebenfalls auf der A8 Richtung München fuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges an der Tank- und Rastanlage Leipheim stellten die Beamten dann fest, dass für das Fahrzeug die französische Zulassung bereits seit 17.04.2022 gesperrt war. Somit bestand zum Kontrollzeitpunkt keine Zulassung für das Fahrzeug. Der 52-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Frankreich musste laut Angaben der Polizei das Fahrzeug stehen lassen. Die Fahrzeugkennzeichen wurden eingezogen, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)