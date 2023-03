Ohne Haftpflichtversicherung, aber mit Diebesgut im Auto unterwegs

Bei einer Kontrolle bei Leipheim finden Beamte der Verkehrspolizei mehrere geklaute Bohr-Sets im Auto eines Paketfahrers. Woher sie stammen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montagvormittag ist ein 25-jähriger Pkw-Fahrer an der Tank- und Rastanlage Leipheim fahndungsmäßig überprüft worden. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg stellten dabei fest, dass für das Fahrzeug derzeit keine Haftpflichtversicherung besteht. Das Kennzeichen wurde entstempelt und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sichergestellt. Laut Polizeibericht fiel den Beamten außerdem auf, dass sich in dem Fahrzeug etliche hochwertige, originalverpackte Bohrer-Sets befanden.

Paketfahrer gab zu, Pakete bei Kunden gestohlen zu haben

Weil der Fahrer keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, mussten weitere Ermittlungen auf der Dienststelle vorgenommen werden. Bei seiner Vernehmung gestand dann der Beschuldigte, welcher beruflich Paketfahrer ist, dass er die Werkzeuge im Rahmen seiner Tätigkeit bei einem Kunden gestohlen hatte. Gegen ihn wurde deshalb ein weiteres Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)