Omnibus ohne Zulassung wird bei Leipheim gestoppt

Falsche Kennzeichen, keine Versicherung, keine Steuer: In Leipheim beendete die Polizei eine Busfahrt, die bis nach Serbien führen sollte.

In Leipheim beendeten Kräfte der Verkehrspolizei Neu-Ulm eine illegale Fahrzeugüberführung. Ein 44-jähriger Serbe wollte demnach seinen in Offenburg gekauften Omnibus in seine Heimat überführen. Auf dem Weg dorthin wurde er am Donnerstagabend von der Polizei an der Tank- und Rastanlage Leipheim einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsicht aller mitzuführenden Papiere stellten die Beamtinnen und Beamten schnell fest, dass sich der Kraftfahrer an keinerlei Vorschriften im Zusammenhang mit dem Betreiben eines Kraftfahrzeugs gehalten hatte.

Serbe schraubt französische Kennzeichen an seinen Bus

An dem Bus waren französische Kennzeichen angebracht, obwohl der Bus in Deutschland gekauft wurde. Auch fehlte die notwendige Versicherung für das Fahrzeug. Um die notwendige Zulassung zum Straßenverkehr und das ordnungsgemäße Entrichten der Kraftfahrzeugsteuer kümmerte er sich ebenso wenig. Gegen den Fahrer wurde wegen der vorliegenden Verstöße ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich entrichten. Die Überführung des Busses endete damit in Leipheim. (AZ)