Online-Account von Mann in Leipheim gehackt

Als ein Mann aus Leipheim sich in sein Online-Konto einloggen will, entdeckt er, dass es gesperrt ist. Er wurde wohl gehackt.

Am Freitag erstattete ein Mann Anzeige bei der Polizei, weil er eine Rechnung von einem Online-Versandhandel erhalten, jedoch nichts bestellt hatte. Der Mann erhielt E-Mails des Versandhandels mit einer Bestellbestätigung und einer Versandbestätigung eines Winkelschleifers im Wert von 150 Euro. Als er sich in seinem Online-Konto einloggen wollte, war dieses jedoch gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein bislang unbekannter Täter in den Account des Mannes gehackt und bei dem Versandhandel bestellt. (AZ)