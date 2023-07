Online-Betrug: Plötzlich war der Internet-Verkäufer futsch

Eine 22-Jährige zahlte Geld für eine Handtasche, die sie auf einer vorgeblichen Internetplattform gesehen, danach bestellt und bezahlt hatte. Die Tasche aber ist nie angekommen.

Eine 22-Jährige erstattete am Mittwochabend Anzeige wegen Warenbetruges. Bereits Anfang Juni hatte die junge Frau auf einer Internetplattform eine Handtasche im Wert von über 100 Euro erworben und den Kaufbetrag bezahlt. Bis heute kam die Ware jedoch nicht bei ihr an. Der Account des bisher unbekannten Verkäufers wurde zwischenzeitlich gelöscht. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. (AZ)