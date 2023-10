Leipheim

Pärchen fährt in zwei Taxis heim und zahlt Rechnung nicht

Weil sie in Ulm in Streit geraten waren, fuhren zwei junge Leute von Ulm nach Leipheim in getrennten Taxis. Beide verweigerten die Bezahlung.

Am frühen Samstagmorgen haben ein 27-jähriger Mann sowie seine 25-jährige Freundin getrennt voneinander jeweils ein Taxi geordert. Das Pärchen war laut Polizei in der Nacht zuvor im Bereich Ulm in der dortigen Partyszene unterwegs. Als die beiden in Streit gerieten, ließen sie sich anschließend getrennt voneinander mit Taxis von Ulm nach Leipheim fahren. Als sie am Ziel angekommen waren, stiegen sie aus den Taxis aus und verweigerten die Zahlung sowie jegliche Kooperation mit der Polizei und mit den Taxifahrern. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren zweistelligen Bereich pro Person. Gegen die beiden Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

