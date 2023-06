Polizei beendet die Reise für einen Insassen im Fernlinienbus

Nach einer Fahrgastkontrolle eines Fernlinienbusses muss ein 23-jähriger Serbe umgehend das Land verlassen: Das benötigte Visum konnte er nicht vorweisen.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Mittwochnachmittag im Rahmen der Fahrgastkontrolle die Insassen eines kosovarischen Fernlinienbusses von Dortmund nach Peje an der Tank- und Rastanlage Leipheim kontrolliert. Darunter befand sich auch ein 23-jähriger Serbe. Dieser hielt sich, wie die Polizei berichtet, ohne das notwendige Visum in Deutschland auf. Zunächst reiste er legal als Tourist ein, blieb hier aber dann länger als erlaubt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Die Beamten forderten ihn nach der Kontrolle zudem auf, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. (AZ)