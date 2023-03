Polizei beendet E-Scooter-Fahrt in Leipheim

Die Polizei bemerkte ein ungültiges Versicherungskennzeichen an einem E-Scooter in Leipheim. Der 24-jährige Fahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Am Montagnachmittag ist einer Streifenbesatzung ein E-Scooter in der Ulmer Straße in Leipheim aufgefallen, an dem ein grünes Versicherungskennzeichen, bezeichnend für das Versicherungsjahr 2022, angebracht war. Eine Kontrolle ergab nach Angaben der Polizei, dass für das aktuelle Jahr noch kein neuer Vertrag für den elektrischen Roller abgeschlossen worden ist. Die Beamten untersagten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem muss er sich wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. (AZ)