Polizei entdeckt verbotene Springmesser bei Verkehrskontrolle in Leipheim

Leipheim

Polizei beschlagnahmt Springmesser im Auto eines 30-Jährigen

Bei einer Verkehrskontrolle an der A8 bei Leipheim durchsuchten Schleierfahnder das Auto eines Rumänen und fanden einen verbotenen Gegenstand im Handschuhfach.
    • |
    • |
    • |
    Springmesser wie dieses dürfen nach dem Waffengesetz nicht mitgeführt werden.
    Springmesser wie dieses dürfen nach dem Waffengesetz nicht mitgeführt werden. Foto: Thomas Banneyer, dpa (Symbolbild)

    An der Rastanlage Leipheim haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Dienstagmittag einen Pkw zur Kontrolle angehalten, wobei sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz feststellten. Laut Polizeibericht durchsuchten sie im Rahmen der Schleierfahndung den Pkw des 30-jährigen Rumänen und fanden im Handschuhfach ein Springmesser. Die Beamten beschlagnahmten den Gegenstand, der nach deutschem Waffengesetz verboten ist, und stellten Strafanzeige gegen den Fahrer. Nach seiner Vernehmung durfte er die Fahrt fortsetzen. (AZ)

