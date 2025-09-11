Polizei beschlagnahmt Springmesser im Auto eines 30-Jährigen

An der Rastanlage Leipheim haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Dienstagmittag einen Pkw zur Kontrolle angehalten, wobei sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz feststellten. Laut Polizeibericht durchsuchten sie im Rahmen der Schleierfahndung den Pkw des 30-jährigen Rumänen und fanden im Handschuhfach ein Springmesser. Die Beamten beschlagnahmten den Gegenstand, der nach deutschem Waffengesetz verboten ist, und stellten Strafanzeige gegen den Fahrer. Nach seiner Vernehmung durfte er die Fahrt fortsetzen. (AZ)

