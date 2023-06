Polizei deckt bei Kleinlaster-Kontrolle eine Reihe von Verstößen auf

Bei einer Kontrolle auf der A8-Rastanlage Leipheim muss die Verkehrspolizei einen rumänischen Lastwagen länger unter die Lupe nehmen. Was dabei herausgekommen ist.

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines rumänischen Kleinlastwagen-Gespanns am Donnerstagnachmittag auf der Tank- und Rastanlage Leipheim deckte die Verkehrspolizei Günzburg eine Reihe von Verstößen auf. Zunächst stellten die Beamten fest, dass ein Reifen am Lastwagen so abgefahren war, dass dieser vor Ort gewechselt werden musste. Auch konnte der 23-jährige rumänische Berufskraftfahrer für das Transportgut keine Genehmigung für den gewerblichen Gütertransport vorzeigen. Die Auswertung des digitalen Tachografen zeigte dann, dass der Fahrer mindestens 200 Kilometer ohne Karte und somit ohne Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten unterwegs war, da er sie erst kurz vor der Kontrolle während der Fahrt in den Tachografen steckte. Insgesamt fehlten für mehr als 10.000 Kilometer die Aufzeichnungen. Auch war der Fahrer mit seinem Gespann mehrfach deutlich schneller als die erlaubten 80 Kilometer in der Stunde unterwegs. Zudem wurden ein paar Benutzungsvorschriften beim Kontrollgerät seitens der Spedition nicht eingehalten. Insgesamt musste er für sich und das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich hinterlegen und sich um eine Speditionsgenehmigung kümmern, bevor er die Fahrt fortsetzen durfte. (AZ)