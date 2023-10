Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Leipheim

Ein in Leipheim geparktes Auto ist von einem Unbekannten angefahren worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Auf dem Parkplatz zum Hotel Post in Leipheim wurde im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagvormittag ein schwarzer Ford beschädigt. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, hat ein bislang unbekannter Täter hierbei das Fahrzeug offensichtlich angefahren und am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)