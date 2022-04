Polizei ermittelt wegen geklauter Pakete in Leipheim

In Leipheim sind Pakete im Wert von mehr als 100 Euro abhandengekommen. Möglicherweise hat ein 22-jähriger Fahrer damit zu tun. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bei einem Kurierdienstleister in Leipheim sind Pakete im Wert von ungefähr 160 Euro abhandengekommen. Nach Angaben der Polizei lud ein 22-jähriger Fahrer die Pakete in seinen Transporter, obwohl diese für eine andere Tour bestimmt waren. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend. Weitere polizeiliche Ermittlungen sollen den Verbleib der Pakete klären. (AZ)