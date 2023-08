Polizei erwischt in Leipheim Fahrerin unter Drogeneinfluss

Beamte der Günzburger Polizei haben bei einer 20-jährigen Autofahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Schnelltest bestätigt die Vermutung.

Eine Steife der Polizeiinspektion Günzburg kontrollierte am Montagnachmittag in ihrem Einsatzbereich eine 20-jährige Autofahrerin an der Augsburger Straße in Leipheim. Nachdem sich der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum ergeben hatte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht der Beamten.

Verkehrsteilnehmerin droht ein Bußgeld und Fahrverbot

Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt der jungen Verkehrsteilnehmerin. Sollte das Ergebnis der Blutauswertung den Drogeneinfluss bestätigen, erwartet die 20-Jährige mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)