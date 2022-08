Polizei fasst illegale Einwanderer bei Kontrolle in Leipheim

Die Polizei kontrolliert einen Fernlinienbus und erwischt dabei vier Albanerinnen und Albaner, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Welche Folgen das hat.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm hat am Mittwochnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen kosovarischen Fernlinienbus kontrolliert und bei vier Fahrgästen festgestellt, dass sie sich illegal in Deutschland aufgehalten haben. Laut Polizei handelt es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 27 Jahren albanischer Staatsangehörigkeit, die ursprünglich legal als Touristen in Deutschland waren. Anschließend hielten sie sich länger als erlaubt ohne Visum in Deutschland auf. Aufgrund der fehlenden Visa wurde nun ein Strafverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Zudem wurden Sicherheitsleistungen im unteren dreistelligen Bereich einbehalten, bevor sie umgehend das Bundesgebiet verlassen mussten. (AZ)