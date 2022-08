Polizei in Günzburg ermittelt gegen mutmaßlich betrügerischen Handwerker

Um einen Reparaturauftrag an Land zu ziehen, beschädigte womöglich ein unbekannter Handwerker eine Hausfassade und bot dem Besitzer daraufhin seine Dienste an.

Der Besitzer eines Hauses in der Baumgartenstraße in Leipheim war am Montag regelrecht verblüfft, als es an seiner Haustüre klingelte und ein beflissener Handwerker seine Dienste anbot. Dem Bewohner machte er das Angebot, seine Hausfassade zu reparieren, da diese angeblich renovierungsbedürftig sei. Daraufhin wurde der unbekannte Handwerker des Grundstücks verwiesen.

Hausfassade in Leipheim womöglich bewusst beschädigt

Im Nachgang stellten der Bewohner laut Polizeiangaben fest, dass die Hausfassade offensichtlich kurz zuvor mit einer bleichenden Flüssigkeit besprüht worden war. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fassade bewusst beschädigt wurde, um die angebliche Renovierungsbedürftigkeit zu untermauern. Wie die Polizei mitteilte, entstand an der Fassade ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Günzburger Polizei sucht nach Zeugen

Der bislang unbekannte Täter war etwa 175 cm groß und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose. Zudem führte er einen Kunststoffbehälter mit sich, an welchem ein Schlauch angebracht war. Unterwegs war er mit einem Kastenwagen. Die Polizei in Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/910 um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten. (AZ)