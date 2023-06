Polizei kontrolliert auf der A8: Mehrere Personen illegal im Land

Schleierfahnder der Polizei kontrollierten an der A8 bei Leipheim und der Anschlussstelle Günzburg mehrere Personen, die kein erforderliches Visum vorzeigen konnten.

Bei zwei verschiedenen Kontrollen stellten am Dienstag Beamte der Verkehrspolizei Günzburg Personen fest, die sich illegal in Deutschland aufhielten. So hielt die Fahndungskontrollgruppe am Nachmittag einen Fernlinienbus an der Tank- und Rastanlage Leipheim auf. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich unter anderem ein 29- und 40-jähriger Albaner in dem Bus. Beide hielten sich im Schengengebiet länger ohne Visum auf, als es ihr Touristenprivileg erlaubte. Die Beamten behielten von beiden wegen der Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich ein.

Fahrzeug aus Moldau aufgehalten und kontrolliert

Am Abend hielt eine weitere Streife der Verkehrspolizei an der A8, Anschlussstelle Günzburg, ein moldauisches Fahrzeug auf und kontrollierte es. Laut Polizeiangaben befand sich darin ein 26-jähriger Moldauer als Mitfahrer, der sich ebenfalls länger als erlaubt ohne Visum hier aufhielt. Auch bei ihm behielten die Polizisten eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich ein. Alle beanstandeten Personen mussten umgehend nach den Kontrollen das Bundesgebiet verlassen. (AZ)