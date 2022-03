Polizei kontrolliert Lastwagen auf der A8 bei Leipheim: Fast alle sind zu schwer

Ein schlechtes Zeugnis stellt die Polizei dem ausländischen Güterverkehr auf der A8 bei Leipheim aus: Die meisten Fahrzeuge sind zu schwer beladen.

Sicherheitsleistungen im mittleren vierstelligen Eurobereich erhoben Polizeikräfte am Donnerstag bei einer Kontrolle des Schwerverkehrs auf der A8 bei Leipheim. Ziel einer Kontrollstelle am Donnerstagvormittag war die Überwachung der zulässigen Gewichte, vor allem bei Kleinlastwagen. Dazu setzten die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm (VPI NU) auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Leipheim mobile Wiegeplatten ein. Mit diesen wurden etliche 3,5-Tonner mit und ohne Anhänger gewogen. Sogenannte Fängerfahrzeuge wählten dazu Lastwagen zwischen dem Autobahndreieck Ulm/Elchingen und der Ausfahrt Leipheim aus und lotsten sie zur Kontrolle auf den Parkplatz der Rastanlage.

Gesamtgewicht war auf A8 bei Leipheim bis zu 40 Prozent überschritten

Das Ergebnis war laut Polizei ernüchternd, was die Moral zur Einhaltung der vorgeschriebenen Gewichte angeht: Die meisten angehaltenen Fahrzeuge mussten beanstandet werden. So wurden hauptsächlich bei ausländischen Fahrzeugen Überschreitungen um nahezu 40 Prozent der zulässigen Gewichte festgestellt. Beispielsweise lieferte ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Polen Werkzeuge innerhalb von Deutschland aus. Bereits die Ladepapiere belegten, dass der polnische Kleinlaster um mehr als 38 Prozent überladen war, weshalb von Vorsatz ausgegangen wird. Auch andere Verstöße wie das Abschalten des digitalen Kontrollgeräts wurden erkannt. Die Schwerverkehrsspezialisten der VPI NU erstellten sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben dabei Sicherheitsleistungen insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich. Nach Abschluss der Kontrollstelle war der Parkplatz an dieser Stelle gut gefüllt. Bei allen Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die Ladung entsprechend auf weitere Fahrzeuge verteilt werden konnte. (AZ)