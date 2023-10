A8 mehrere Stunden gesperrt: Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein Fahrer verlor auf der A8 bei Leipheim die Kontrolle, in der Folge verunglückten drei weitere Autos. Die A8 war für rund fünfeinhalb Stunden komplett gesperrt.

Bei starkem Regen ist ein 33-Jähriger am Donnerstagabend vermutlich zu schnell auf der Autobahn zwischen Augsburg und Ulm unterwegs gewesen und hat die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er geriet laut Polizeibericht ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mehrfach mit der Betongleitwand. Der 33 Jahre alte Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Der nachfolgende 26-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem quer auf der Fahrbahn befindlichen Fahrzeug. Beide Fahrzeuge kamen schließlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand.

Mann verliert auf nasser Fahrbahn der A8 bei Leipheim die Kontrolle

Beim Versuch, einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte ein weiteres nachfolgendes Auto mit der Betongleitwand und konnte schließlich auf dem Seitenstreifen anhalten. Anschließend fuhr ein viertes Fahrzeug über auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile und kam in der Folge ebenfalls auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 33-jährige Fahrzeugführer, der zuerst die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden für weitere Untersuchungen ebenfalls in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Richtungsfahrbahn Stuttgart musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa fünfeinhalb Stunden komplett gesperrt werden, so teilt es die Verkehrspolizei Günzburg mit. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Günzburg abgeleitet. Die Feuerwehren Günzburg und Burgau waren zur Bergung und Verkehrslenkung im Einsatz. Auch der Autobahnbetriebsdienst war zur Absicherung und Verkehrslenkung vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)