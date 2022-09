Polizei stellt auf A8 bei Leipheim Sattelzug als Beweis sicher

Der Brummifahrer eines griechischen Sattelzuges wollte offensichtlich über seine Lenk- und Ruhezeiten hinwegtäuschen. Doch die Polizei kam ihm auf die Schliche.

Da war wohl ein Schummler am Werk: Im Rahmen einer Kontrolle von Zoll und Polizei lasen Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Montagnachmittag den digitalen Tachograf in einem griechischen Sattelzug aus und überprüften die Daten. Hierbei stellten die Schwerverkehrsspezialisten fest, dass eine Diskrepanz zwischen der aufgezeichneten Wegstrecke und den tatsächlich gefahrenen Kilometern bestand. Nachdem das Fahrzeug genauer unter die Lupe genommen wurde, erhärtete sich laut Polizeiangaben der Verdacht, dass der 62-jährige griechische Berufskraftfahrer wohl am Getriebesignalgeber herummanipuliert hatte, um seine tatsächlichen Lenkzeiten zu verschleiern.

Polizei stellt Sattelzug für genauere Untersuchungen sicher

Um die Straftat der Fälschung beweiserheblicher Daten beweisen zu können, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher und brachten es zu einer Fachwerkstatt, um die internen Fahrzeugdaten auszulesen. Sofern sich dort der Verdacht bestätigt, muss der Fahrer damit rechnen, eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich zu hinterlegen. (AZ)