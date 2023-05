Polizei stellt verbotenes Butterflymesser an der A8 Tank- und Rastanlage sicher

Bei einer Kontrolle fand die Polizei in der Tasche eines 22-Jährigen ein verbotenes Messer. Den Beschuldigten erwartete eine Anzeige und eine Sicherheitsleistung.

Am Sonntagabend haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle einen rumänischen Kleinbus kontrolliert. An der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim nahmen die Beamten auch die mitgeführten Taschen eines 22-jährigen Rumänen in Augenschein, der als Mitfahrer in dem Bus saß. Hierbei stellten die Verkehrspolizisten ein in Deutschland verbotenes Butterflymesser fest. Laut Polizeibericht beschlagnahmten sie das Messer und nahmen zudem wegen der vorliegenden Straftat nach dem Waffengesetz mit der Staatsanwaltschaft Kontakt auf. Diese ordnete nach Angaben der Polizei eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich an, die die Beamten vor Ort einbehielten. Nach der Anzeigenaufnahme entließen sie den Beschuldigten wieder. (AZ)