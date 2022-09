Polizei stoppt Alkoholfahrt in Schlangenlinien auf der A8

Nach einer Alkoholfahrt in Schlangenlinien auf der A8 bei Leipheim sucht die Autobahnpolizei Günzburg nach weiteren Zeugen sowie Geschädigten.

Ein 38-Jähriger war am Montagvormittag einem Zeugen aufgefallen, als er auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Elchinger Kreuz in Schlangenlinien in Richtung Stuttgart fuhr. Laut Polizeiangaben soll er dabei mehrmals unkontrolliert die Fahrstreifen gewechselt haben. Dabei kam es zu gefährlichen Situationen zwischen seinem Auto, einem silberfarbenen BMW X1 und anderen Fahrzeugen, die in diesem Zeitraum auf der A8 unterwegs waren. Beamte der Autobahnpolizei Günzburg stoppten die Alkoholfahrt und kontrollierten den Mann schließlich bei Oberelchingen. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich der Alkoholeinfluss bestätigen. Die Entnahme einer Blutprobe ordneten die Beamten genauso an wie die Sicherstellung seines Führerscheines. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Autobahnpolizei Günzburg sucht nach weiteren Zeugen

Die Autobahnpolizei Günzburg sucht derzeit weitere Zeugen oder Geschädigte. Wer wurde durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet? Hinweise nimmt die Autobahnpolizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 / 919311 entgegen. (AZ)