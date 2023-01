Polizei stoppt auf A8 bei Leipheim ein ausländisches Fahrzeug

Auf der Autobahn A8 bei Leipheim gab es eine Schleierfahndung. Die Beamten stellten bei einem Fahrzeug gleich mehrere Verstöße fest.

Während einer Schleierfahndung kam es an der Tank- und Rastanlage Leipheim durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Donnerstagnachmittag zur Kontrolle eines in Polen zugelassenen Autos. Wie die Polizei verlauten ließ, konnte der in Deutschland wohnende russische Fahrer beim Vorzeigen seiner Fahrzeugpapiere keinen gültigen Versicherungsnachweis belegen. Weitere Ermittlungen der Beamten vor Ort bestätigten dann auch den Verdacht, dass nicht einmal das Fahrzeug einen Versicherungsschutz hatte. Die Weiterfahrt wurde dem Russen untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz für ausländische Fahrzeuge eingeleitet. (AZ)