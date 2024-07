Polizei stoppt manipulierten Transporter auf der A 8 bei Leipheim

Gegen das Immissionsschutzgesetz hatte am Mittwoch der Fahrer eines Kleintransporters auf der A 8 bei Leipheim verstoßen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte der Verkehrspolizei Günzburg wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer eine Manipulation am Abgassteuergerät vornahm, wodurch der Kleintransporter ohne AdBlue fuhr. Unter Vorhalt des festgestellten Verstoßes räumte der Fahrer laut Polizeiangaben ein, dass er keinen entsprechenden Harnstoff zur Verbesserung der Abgasqualität nutzt. Weiter ergab sich, dass der 34-Jährige zudem einen Verstoß gegen die internationalen Transportbedingungen beging. Das manipulierte Fahrzeug stellten die Beamten vor Ort ab und untersagten die Teilnahme am Straßenverkehr bis zur Wiederinstandsetzung der ordnungsgemäßen Abgasanlage. Der Fahrer musste aufgrund seiner Verstöße eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich entrichten. (AZ)

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A8 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis