Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten in Günzburg und Leipheim

Das Vorzelt eines Campingwagens und ein Auto wurden beschädigt. Wer hat etwas Ungewöhnliches beobachtet?

Unbekannte Personen haben auf einem Campingplatz in Leipheim ein Camper-Vorzelt beschädigt. Zwischen Mittwoch, 9. November, und Montag, 14. November, machten sich laut Polizei bislang unbekannte Personen an einem Vorzelt eines Campingwagens zu schaffen. Vermutlich mit einem Messer wurde das Klarsicht-Plastikfenster aufgeschlitzt. Hierdurch entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Der Camper stand auf dem Campingplatz "Schwarzfelder Hof" in der Westkurve.

Autolack massiv zerkratzt

Ein auf einem Parkplatz der Wohnanlage in der Parkstraße 19 abgestellter Pkw Hyundai wurde in der Zeit vom 11. bis 14. November beschädigt. An der Heckklappe wurde der rote Lack des Autos massiv zerkratzt. Zeugenhinweise zu beiden Fällen werden von der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 erbeten. (AZ)