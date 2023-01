Polizei zieht auf der A8 überladenen Autotransporter aus dem Verkehr

24 Prozent mehr Zuladung als erlaubt: Spezialkräfte der Polizei stoppten deswegen einen Autotransporter auf der A8 bei Leipheim. Wie sich herausstellte, war das nicht das einzige Problem.

Der Verdacht, den die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm bei der Kontrolle eines kroatischen Autotransporters am Montagmorgen an der Tank- und Rastanlage Leipheim hatten, hat sich schnell als wahr erwiesen. Das Gespann war laut Polizeiangaben um mehr als 24 Prozent überladen. Auch das Gewicht der Einzelfahrzeuge sowie das Achsgewicht wurden überschritten. Auch bei der Kontrolle der Ladung - drei Fahrzeuge für den Transport von Deutschland nach Kroatien - war nicht alles so, wie es sein müsste. Die Hinterachse des Anhängers war sogar um mehr als 31 Prozent zu viel belastet. Das verlängert Bremswege und stellt ein relevantes Sicherheitsrisiko dar.

A8: Lenk- und Ruhezeiten konnten nicht dokumentiert werden

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer, ein 53-jähriger Kroate, nicht vollständig nachweisen, seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten zu haben. Er übergab den Beamten seine Tachoscheiben zur Kontrolle. Die Beamten stellten fest, dass eine Diagrammscheibe fehlte und ihnen wohl wegen Lenkzeitüberschreitungen vorenthalten wurde. Die Scheibe konnte auch nicht gefunden werden. Der Berufskraftfahrer musste seine Ladung reduzieren und für sich und das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. (AZ)