Polizei zieht bei Kontrolle auf A8 Motorräder aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle auf der A8 zieht die Polizei Motorräder aus dem Verkehr. Für einige Harley-Fans endet die Fahrt zu einem Biker-Treffen schon in Leipheim.

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm führte mit Unterstützungskräften der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei Kempten sowie der Autobahnpolizeistationen Günzburg und Memmingen am Samstag tagsüber schwerpunktmäßig Motorradkontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim durch. Anlass hierfür war die in der kommenden Woche stattfindende European Bike Week am Faaker See in Österreich. Dieses Motorradtreffen ist international sehr bekannt und wird gerne von Harley-Fans angefahren. So wurden im Rahmen der Kontrolle insgesamt 44 Motorräder mittels Fängerfahrzeugen auf der BAB 8 selektiert und der Kontrollstelle zugeführt.

An der A8 wurden Motorräder mit Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Im Zuge der Kontrolle, bei der ein Hauptaugenmerk auf dem technischen Zustand der Motorräder lag, seien laut Polizeiangaben zahlreiche Verstöße festgestellt worden. So mussten acht Motorradfahrer angezeigt werden, weil ihre Betriebserlaubnis erloschen war beziehungsweise das Reifenprofil nicht den Vorschriften entsprach. Sechs davon durften gar nicht mehr oder nur bis zum nächsten Händler weiterfahren, um das Motorrad instand zu setzen. Insgesamt 15 Biker seien mit einer Verwarnung davongekommen, berichtet die Polizei. Bei den Anzeigen wurden jeweils Bußgelder im unteren dreistelligen Bereich erhoben, die teilweise als Sicherheitsleistung vor Ort hinterlegt werden mussten.

Nebenbei wurde auch noch der Fahrer eines griechischen Sattelzuges kontrolliert, bei dem die tägliche Ruhezeit nicht ordentlich eingebracht wurde und der es auch mit der Dokumentation seiner Arbeitszeiten nicht so genau nahm. Auch der Lkw-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich entrichten. Die Beamten ordneten ihm darüber hinaus eine Ruhezeit an. (AZ)