Polizei zieht bei Leipheim überladene Lkw aus dem Verkehr

Dreimal stellt die Verkehrspolizei Günzburg bei Leipheim überladene Lkw fest. Ein Lastwagen war mit ungewöhnlicher Ladung sogar fast zwei Tonnen zu schwer.

Bei drei verschiedenen Kontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim am Mittwochabend durch Beamte der Verkehrspolizei Günzburg wurden zum Teil massive Überladungen von Lkw festgestellt. So hatte ein niederländischer Kleintransporter laut den mitgeführten Papieren eine reguläre Zuladung von 293 Kilogramm, auf der Ladefläche befanden sicher aber mehrere große Bäume. Die Verwiegung auf einer Brückenwaage ergab laut Polizeiangaben, dass das Fahrzeug um fast zwei Tonnen überladen war, was fast 57 Prozent entsprach. Den 53-jährigen Fahrer erwartet nun deshalb ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich. Für das anordnende niederländische Unternehmen wurde eine Sicherheitsleistung, ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich, einbehalten.

Kontrolle bei Leipheim: Kleintransporter mit drei Tonnen Solarpaneelen überfrachtet

Die Kontrolle eines polnischen 3,5-Tonners verlief ähnlich, berichtet die Polizei. Bei einer erlaubten Zuladung von 350 Kilogramm hatte der 32-jährige polnische Fahrer drei Tonnen Solarpaneele geladen. Eine Verwiegung mit Radlastwaagen vor Ort ergab dann eine Überladung von fast 79 Prozent. Da das Ladungsgewicht und die erlaubte Zuladung ersichtlich waren, wurde von Vorsatz ausgegangen und eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich einbehalten. Gegen das polnische Unternehmen wird ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Eine weitere Überladung wurde bei einem rumänischen Gespann festgestellt. Auch hier war die Gewichtsüberschreitung bereits bei der Durchsicht der mitgeführten Papiere ersichtlich. Neben der moderaten Überladung des Einzelgewichtes im unteren Prozentbereich schlug hier nach Polizeiangaben mit über 22 Prozent die Überschreitung der Anhängelast am massivsten zu Buche. Als Folge musste der 36-jährige rumänische Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich hinterlegen. Bei allen Kontrollen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrer mussten sich um Ersatzfahrzeuge kümmern. (AZ)