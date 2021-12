Polizei zieht Lastwagen auf der A8 bei Leipheim wegen mehrerer Delikte aus dem Verkehr

Mit mehrfachen Verstöße gegen die Ruhezeiten sowie wegen schlechter Ladungssicherung sind zwei kroatische Lkw-Fahrer auf der A8 bei Leipheim aufgeflogen.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 einen kroatischen Lastwagen, der mit zwei Fahrern besetzt war. Dabei überprüften die Beamtinnen und Beamten auch die digital aufgezeichneten Lenk- und Ruhezeiten. Es stellte sich heraus, dass die beiden Fahrer immer dann, wenn es mit den erlaubten Lenkzeiten eng wurde, sich nicht an die ordnungsgemäßen Benutzungsvorschriften hielten. So müssten im Kontrollgerät fortwährend beide Fahrerkarten bleiben, damit die Zeiten einer Mehrfahrerbesatzung richtig aufgezeichnet werden können. Dies unterließen sie und konnten folglich ihre Lenk- bzw. Ruhezeiten massiv ausweiten.

Lastwagenfahrer bei Leipheim verstoßen gleich gegen mehrere Vorschriften

So stellten die Kontrollbeamten unter anderem fest, dass Anfang Dezember Tageslenkzeiten von jeweils mehr als 15 Stunden statt der erlaubten zehn Stunden und Ruhezeiten von weniger als sechs Stunden statt der notwendigen neun Stunden eingebracht wurden. Da auch das Unternehmen dafür verantwortlich ist, die Zeiten korrekt für ihre Fahrer zu disponieren, wird auch gegen dieses eine Anzeige erstellt. Die beiden kroatischen Berufskraftfahrer im Alter von 39 und 55 Jahren mussten eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich hinterlegen. Zudem wurde die Sicherung der Ladung beanstandet, weshalb die Weiterfahrt untersagt werden musste. (AZ)