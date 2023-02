Polizei zieht überladenen Kleintransporter auf der A8 aus dem Verkehr

Stark überladen war ein rumänischer Kleintransporter auf der A8 unterwegs. Die Polizei stoppte die Weiterfahrt.

Bereits bei der Durchsicht der Ladepapiere war es den Kräften der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm klar, dass dieser rumänische Kleinlastwagen so nicht weiterfahren wird. Die Verwiegung des Fahrzeugs am Montagabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim mit mobilen Radlastwaagen bestätigte den Verdacht. Um fast 50 Prozent war das Fahrzeug überladen. Der 49-jährige rumänische Berufskraftfahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Die Fracht des Fahrzeugs musste erst umgeladen werden, bevor er weiterfahren durfte. Gegen das rumänische Unternehmen wurde ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. Das Unternehmen muss einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich begleichen. (AZ)