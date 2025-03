Polizei zieht zwei überladene Kleintransporter aus dem Verkehr

Am Dienstag haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg zwei Kleintransporter an der A8 kontrolliert und teils massive Überladungen festgestellt. Laut Polizeibericht hielten Beamte mittags auf der A8 an der Rastanlage Leipheim einen polnischen Transporter an. Bereits anhand der Ladepapiere hätten sie erkannt, dass das Fahrzeug zu schwer beladen war. Eine Verwiegung mit der Radlastwaage bestätigte eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 54 Prozent. Der 34-jährige Fahrer musste für sich und das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. Zudem musste er die Ladung reduzieren.

Am frühen Nachmittag kontrollierten die Beamten in Günzburg einen weiteren Transporter, der mit Bauschutt beladen war. Der 68-jährige Fahrer überschritt der Polizei zufolge das zulässige Gesamtgewicht um mehr als 20 Prozent. Auch er musste die Ladung abladen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet, das zu einem dreistelligen Bußgeld und einem Punkt im Fahreignungsregister führen wird. (AZ)