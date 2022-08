Poller stoppt in Leipheim bewusstlosen Autofahrer

Ein Autofahrer verliert in Leipheim kurz das Bewusstsein und fährt mit seinem Wagen gegen einen Poller. Er bleibt unverletzt, das Auto weist deutliche Spuren auf.

Ein 71-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag gegen 14.50 Uhr in Leipheim auf der Günzburger Straße in westlicher Richtung. Kurz vor der Kreuzung zur Kirchstraße wurde ihm laut Polizei plötzlich schwarz vor Augen, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dieses gegen einen Poller prallte. Erst danach kam der Fahrer wieder zu sich. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Poller wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)