Rabiate Autofahrer schlagen in Leipheim einem 40-Jährigen ins Gesicht

Die Polizei sucht dringend Zeugen einer Tat, die sich am Mittwochabend auf dem Areal Pro in Leipheim ereignete. Dabei schlugen zwei Männer einen anderen Autofahrer.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Günzburg. Nach ihren Angaben gerieten am Mittwochabend in Leipheim Autofahrer nach einem versuchten Überholvorgang aneinander, ein 40-jähriger Mann wurde verletzt. Laut Zeugen fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto gegen 19.10 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen den Kreisverkehren Rudolf-Wanzl-Straße/Schleifstraße und Theodor-Heuss-Straße/Shelterschleife. Auf diesem Teilstück wollte der 40-Jährige einen vor ihm fahrenden BMW überholen.

Während des Überholvorganges beschleunigte der BMW-Fahrer, und der 40-Jährige musste den Überholvorgang abbrechen. Anschließend hielten beide Autos am Kreisverkehr Theodor-Heuss-Straße/Shelterschleife an. Der Fahrer und der Beifahrer des BMW stiegen aus und schlugen den 40-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf. Daraufhin stieg der Beifahrer des 40-jährigen Opfers ebenfalls aus, um diesem zur Hilfe zu kommen. Gleichzeitig kam ein weiteres Auto an den Ort des Geschehens. Dessen derzeit noch unbekannter Fahrer fragte, ob er helfen könne. Daraufhin ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht und fuhren mit dem BMW davon. Der 40-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Feststellung der beiden Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei bittet darum, dass sich der unbekannte und hilfsbereite Autofahrer bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 meldet. (AZ)