Radfahrer bekommt Regentropfen ins Auge und fährt gegen geparktes Auto

Ein Fahrradfahrer verursachte einen Unfall in Leipheim, da er plötzlich nichts mehr erkennen konnte. Er verletzte sich und musste in ein Krankenhaus.

Ein Mann ist am Donnerstagmittag mit seinem Fahrrad die Hermann-Köhl-Straße entlang gefahren. Hierbei bekam er einen Regentropfen ins Auge. Aufgrund es plötzlichen Sichtverlustes touchierte der 25-jährige Mann ein geparktes Auto und kam zu Fall. Wie die Polizei Günzburg weiter berichtet, verletzte sich der Radfahrer und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden im Heckbereich in Höhe von mehr als 1000 Euro. (AZ)