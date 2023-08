Räuber versuchen in Leipheim einen Geldautomaten aufzubrechen

Ein Polizeieinsatz fand in der Nacht auf Dienstag in Leipheim statt. Der Geldautomat beim Netto-Markt war das Ziel von Einbrechern. Warum die Täter leer ausgingen.

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht auf Dienstag nach einem versuchten Aufbruch eines frei stehenden Geldausgabeautomaten der Sparkasse Günzburg-Krumbach am Netto-Markt in der Gustav-Stresemann-Straße. Laut Polizeiangaben versuchten offensichtlich zwei bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 4 und 04.30 Uhr gewaltsam Geldautomaten aufzuhebeln.

Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen

Ein Pfandflaschensammler beobachtete zu dieser Zeit, wie sich einer der beiden Täter mit einem Hebelwerkzeug an der Verkleidung des Geldautomaten zu schaffen machte. Der andere Täter stand wohl Schmiere, wie die Polizei verlauten ließ. Nachdem die Täter in ihrem Vorhaben gestört wurden, ließen sie von der Tat ab und flohen ohne Beute. Der Sachschaden am angegangenen Geldautomaten wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter aufgenommen. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. (AZ)