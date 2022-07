Rauchender Toaster im Seniorenheim löst Feuerwehreinsatz aus

Offenbar ist der Toaster defekt, sodass sich Rauch im Seniorenheim entwickelt. Eine Pflegekraft reagiert geistesgegenwärtig.

Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz im Seniorenheim in der Fonyoder Straße ausrücken. Laut Polizei hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Wie sich herausstellte, hatte eine Pflegekraft einen Toaster in Betrieb genommen. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts am Gerät kam es zu einer Rauchentwicklung.

Personen im Seniorenheim werden nicht verletzt

Die 52-jährige Pflegekraft, die das Gerät die ganze Zeit beaufsichtigte, reagierte der Polizei zufolge geistesgegenwärtig und warf den rauchenden Toaster aus dem Fenster. Die bereits alarmierte Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten. Personen wurden nicht verletzt, auch im Gebäude entstand kein Schaden. (AZ)