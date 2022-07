Reifen platt, Bremse kaputt, überladen: Polizei stoppt Lastwagen auf der A8

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrolliert an der A8 bei Leipheim einen Lkw mit platten Hinterreifen. In diesem Zuge entdeckt sie nicht nur eine kaputte Bremse.

Offensichtlich zu schwer ist ein polnisches Gespann am Mittwochabend auf der A8 unterwegs gewesen. Dies erkannten die Beamten und Beamtinnen der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm an den nahezu platten Hinterreifen des Anhängers bereits während der Nachfahrt. Bei der anschließenden Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Leipheim hätten sie das, so berichtet es die Polizei, bei der Verwiegung des Gespanns auf den mitgeführten Radlastwaagen beweisen können. Sie stellten eine Überschreitung des Gewichts von nahezu 30 Prozent fest. Auch kam der Verdacht auf, dass der Fahrer, ein 34-jähriger Belarusse, die beiden geladenen Autos gewerblich transportierte, hierzu aber keine Genehmigung hatte und auch seine Lenk- und Ruhezeiten nicht wie notwendig aufzeichnete.

Kontrolle auf der A8: Polizei verhindert Weiterfahrt des LKW

Weitere Ermittlungen seien hier noch ausstehend, teilt die Verkehrspolizei Neu-Ulm mit. Ferner stellten die Schwerverkehrskontrolleure fest, dass die Auflaufbremse des Anhängers wirkungslos war. Zu guter Letzt fanden die Verkehrspolizisten noch einen auf eine junge Frau ausgestellten US-amerikanischen Führerschein bei dem Belarussen, den dieser angeblich in einem Auto gefunden haben will. Hier sind noch weitere Ermittlungen wegen Unterschlagung notwendig. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Beamten sofort, und er musste seine Ladung auf einen anderen Transporter umladen. Auch behielten sie eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich ein. (AZ)