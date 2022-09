Rentner fährt nach verursachtem Unfall einfach davon

Ein kleiner Rempler wird für einen Rentner teuer. Er hatte beim Rangieren ein Auto beschädigt und beging Unfallflucht. Doch die Polizei kannte sein Kennzeichen.

Ein 79-jähriger Rentner rangierte am Montagabend mit seinem BMW in der Bahnhofstraße rückwärts und stieß dabei gegen einen geparkten Dacia Logan. Dieser wurde dadurch an der Heckklappe eingedellt. Eine Zeugin beobachtet die Situation und bot dem Mann an, die Polizei zu informieren. Just im Moment des Telefonates fuhr der Rentner davon.

Der Unfallflüchtige konnte wenig später durch eine Polizeistreife zu Hause angetroffen werden. Seine Begründung: Er habe nicht am Schadensort bleiben können, weil er nach sportlicher Aktivität verschwitzt gewesen sei. Das habe ihn laut Polizei nicht vor dem Einleiten eines Strafverfahrens wegen Verkehrsunfallflucht bewahrt. (AZ)