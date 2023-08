Rentner fällt auf betrügerische Geldanleger im Internet herein

Mann aus Leipheim zeigt bei der Polizei an, dass er betrogen worden ist. Es geht um einen Schaden, der bereits im fünfstelligen Bereich liegt.

Einen Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich zeigte am Dienstag ein 68-jähriger Rentner bei der Polizeiinspektion Günzburg an. Der Geschädigte geriet über das Internet an die Betrüger und wurde von diesen über eine Londoner Firma kontaktiert. Nachdem ihm ein hoher Gewinn versprochen worden war, überwies der Mann das Geld an die angebliche Firma. Als er nun das Konto auflösen und den Gewinn auszahlen lassen wollte, stellte sich der Betrug heraus. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (AZ)